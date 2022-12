Romanii nu rateaza nicio ocazie de a boicota Austria, dupa ce aceasta a blocat intrarea Romaniei in spațiul Schegen. Astfel, chiar și la taierea porcului, romanii și-au adus aminte de votul negativ al Austriei . Cancelarul Austriei, Karl Nehammer a fost ironizat la taierea porcului, de patru romani.Aceștia i-au scris numele pe porcul parlit si i-au urat la multi ani. „Sa fiti sanatos, domnule, Karl Nehammer, nu avem nevoie de Schengenul vostru”, a spus unul dintre barbați in videoclip. The post Cancelarul Austriei, ironizat la taierea porcului de mai mulți romani appeared first on Puterea.ro .