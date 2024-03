Stiri pe aceeasi tema

- Partidul National Liberal si Nicolae Ciuca l-au invitat la Bucuresti pe cancelarul austriac „pentru ca acesta sa-si mai bata o data joc de romani”, sustine Uniunea Salvati Romania, intr-un comunicat de presa. Potrivit reprezentantilor USR, „refuzul Austriei pe tema aderarii Romaniei la Schengen, reiterat…

- Karl Nehammer, cancelarul Austriei, a raspuns, astazi, dupa discursul sustinut la Congresul PPE de la Bucuresti, unor intrebari ale jurnaliștilor. Karl Nehammer a declarat, la Antena 3 CNN, ca ii place Romania si ca cei mai buni prieteni ai sai sunt romani. Totodata, cancelarul austriac a facut trimitere…

- Negocierile intre Romania și Austria pentru aderarea completa la spațiul Schengen vor continua, aceasta fiind concluzia președintelui Klaus Iohannis, dupa intalnirea cu cancelarul Karl Nehammer. Nu a fost dat insa vreun termen privind momentul cand ar putea avea loc extinderea zonei de libera circulație.…

- Președintele Klaus Iohannis va avea, joi dimineața, la Palatul Cotroceni, o intrevedere cu cancelarul Austriei, Karl Nehammer, care se va afla la București pentru Congresul PPE. Ulterior, liderul de la Viena este așteptat și la Palatul Victoria de premierul Marcel Ciolacu.

- Nicolae Ciuca, președintele PNL și al Senatului, a participat, astazi, la Congresul PPE de la Bucuresti, ocazie cu care a declarat ca Romania are susținere din partea intregii familii popular europene in ceea ce privește aderarea la spațiul Schengen.

- In perioada 6-7 martie, lideri europeni se vor la Bucuresti pentru Congresul Partidului Popular European. Unul dintre liderii care vor fi in capitala Romaniei va fi cancearul austriac Karl Nehammer, principalul opozant al intrarii Romaniei in Schengen. Incercam sa obtinem o negociere, daca tot vine…

- Rares Bogdan a fost intrebat, sambata, la o televiziune de știri, despre intrarea Romaniei in Schengen si cu granitele terestre, dupa intrarea cu granitele aeriene si maritime.”Sigur ca mi-ar place foarte mult ca, in momentul cand veti face emisiuni, probabil, cu toti cei 13 sefi de stat si de guvern…