- Gondolele sunt trase pe dreapta in Veneția, unde celebrele canale au ramas fara apa din cauza secetei cu care se confrunta Italia. Autoritațile spun ca ar fi nevoie sa ploua 50 de zile pentru ca situația sa revina la normal, scrie The Guardian, citat de Digi24. Lipsa apei in Veneția este o situație…

- Saptamanile de vreme secetoasa din timpul iernii au starnit ingrijorarea ca Italia s-ar putea confrunta cu o noua seceta dupa situația de urgența din vara trecuta. Raurile și lacurile italiene se confrunta cu o lipsa severa de apa.

