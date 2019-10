Stiri pe aceeasi tema

- Descendentii dictatorului spaniol Francisco Franco au sosit, joi dimineata, la mausoleul din apropierea Madridului de unde "Caudillo" urmeaza a fi exhumat, la patruzeci si patru de ani de la sfarsitul dictaturii franchiste, relateaza France Presse. Douazeci si doi de membri ai familiei lui "El Caudillo"…

- Cateva noutați legislative din categoria pensiilor comunitare ne-au fost comunicate in urma solicitarii redacției, de reprezentanții Casei de Pensii Salaj. In afara regulamentelor europene (care se aplica pentru Italia, Germania, Franța, Spania, Ungaria, Cipru, Belgia, Austria, etc.), la nivelul țarii…

- Noul premier grec, Kyriakos Mitsotakis, a avetizat miercuri, in ajunul summitului european de la Bruxelles, ca 'Europa trebuie sa se pregateasca pentru eventualitatea unui nou val de migranti si refugiati', in contextul ofensivei desfasurate de Turcia in Siria. Intr-un interviu acordat agentiei…

- Belgia, Kuweit si Germania au cerut in mod oficial joi Rusiei sa se abtina de la blocarea prin veto la ONU a unui proiect de rezolutie 'pur umanitar' care cere instituirea unui regim de incetare a focului in provincia siriana Idlib, potrivit France Presse. 'In calitate de responsabili de dosarul…

- Anuntul noului guvern a fost amanat cu cateva zile pentru a oferi timp prim-ministrului sa aleaga dintre numele propuse de Fortele pentru libertate si schimbare, varful de lance al miscarii de protest care a dus la rasturnarea presedintelui al-Bashir, precum si de militarii care l-au demis sub presiunea…

- Mihai Fifor a explicat, vineri, la Constanta, ca Alexandru Cumpanasu a primit paza dupa ce a solicitat acest lucru MAI pentru ca viața sa este pusa in pericol. „E o procedura legala. Domnul Cumpanasu a solicitat acest lucru oficial MAI. S-a facut o analiza in cadrul MAI. Orice persoana care cere sprijin,…

- Incertitudinile cu privire la pozitia Marii Britanii in UE dupa Brexit au determinat 98 de companii sa isi mute sediul din Marea Britanie in Olanda, a anuntat luni Agentia guvernamentala olandeza pentru Investitii Straine (NFIA). În plus, alte 235 de companii se gândesc şi ele să…

- Premierul indian Narendra Modi si-a aparat joi decizia controversata de a revoca autonomia constitutionala a partii din Kashmir aflate sub controlul Indiei, declarand cu ocazia Zilei independentei Indiei ca a facut opera de "pionierat", potrivit France Presse, potrivit Agerpres.Armata pakistaneza…