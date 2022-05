Canada dă sancțiuni noi Rusiei, vizând-o și pe Alina Kabaeva, iubita lui Putin Canada a anuntat, marti, sancțiuni impotriva Alinei Kabaeva, fosta gimnasta olimpica, presupusa iubita a presedintelui rus Vladimir Putin, precum si a altor oficiali si institutii din Rusia pe fondul razboiului declansat de Moscova in Ucraina. Ministrul canadian de Externe, Melanie Joly, a anuntat, marti, sanctiunile in cadrul unei conferinte de presa la Ottawa. ”Vizam banci, oligarhi apropiati regimului lui Putin, precum si pe, nu stiu cum sa o numesc, partenera lui”, a declarat Joly, facand referire la Alina Kabaeva, care ar avea o idila de aproape 20 de ani cu liderul rus, conform spotmedia.ro… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

