Canada are dificultăți în a încheia protestul camionagiilor. Blocarea unui pod perturbă comerțul Autoritațile canadiene se straduiesc sa gaseasca modalitați de a pune capat ocupației de 12 zile a centrului capitalei Ottawa, in timp ce protestatarii continua sa blocheze doua puncte de trecere a frontierei dintre Statele Unite și Canada, inclusiv podul Ambassador, un punct cheie pentru comerțul transfrontalier, relateaza Reuters . In timp ce poliția afirma ca numarul protestatarilor din Ottawa este in scadere, podul vital Ambassador care leaga Canada și Statele Unite ale Americii este blocat in continuare, fapt ce perturba comerțul. Acest blocaj a inceput de luni. Podul, una dintre cele mai… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

