Stiri pe aceeasi tema

- In ședința de consiliu local de maine, 19 ianuarie, miniparlamentul buzoian va fi in fața unui nou proiect prin care Primaria intenționeaza sa se imprumute cu 145.590.000 de lei (aproape 30 de milioane de euro), bani pe care ii va folosi pentru derularea anumitor proiecte. Unii consilieri din opoziție…

- Primarul Emil Boc a pus in consultare publica bugetul municipiului pe anul in curs, care este cu peste 25% mai mare decat cel de anul trecut si atinge nivelul de peste 721 de milioane de euro. Bugetul general al Municipiului Cluj-Napoca in 2024 este de 3.586.425.800 lei (721.281.057 euro), cu 25% mai…

- Teiuș: A fost semnat contractul de finanțare pentru Centrul comunitar integrat. Investiție de peste 1,1 milioane de lei Contractul de finanțare pentru Centrul comunitar integrat din orașul Teiuș, a fost semnat vineri, potrivit unui anunț facut de Primaria Teiuș. Proiectul este in valoare de peste 1,163…

- Astazi, 21 noiembrie, a avut loc o sedinta extraordinara a Consiliului Local Piatra-Neamt, in care s-au tranșat lucrurile in mai puțin de10 minute. Pe ordinea de zi au fost inițial doar doua proiecte, primarul Andrei Carabelea suplimentand ordinea de zi cu altele doua. Primul proiect, adoptat cu o unanimitate…

- In localitațile din județul Alba, a avut loc, luni, o acțiune simultana de omagiere a participanților la Marea Unire din 1918. Clopotele bisericilor au rasunat la aceeași ora in semn de omagiere a reprezentanților cercurilor electorale, breslelor, reuniunilor, cultelor bisericești, garzilor patriotice…

- In toate bisericile din judetul Alba, clopotele au batut luni de 105 ori la implinirea a 105 ani de la momentul in care Consiliul National Roman Central a anuntat, in 20 noiembrie 1918, convocarea la Alba Iulia a Marii Adunari Nationale in care s-a decis Unirea cu Romania. „In urma cu 105 ani, s-a hotarat…

- Consiliul General al Capitalei a aprobat proiectul de rectificare bugetara, care prevede ca banii destinati subventionarii transportului in comun si a energiei termice sa fie suplimentati cu 470 de milioane de lei. Proiectul de rectificare prevede ca subventia la termie sa fei suplimentata cu 150 de…

- REȘIȚA – Regizorul reșițean Sabin Dorohoi surprinde poveștile muzicienilor cu legaturi in Timișoara. Printre ei sunt și oameni cu legaturi in Caraș-Severin, un exemplu fiind Sebastian Villmark, muzician tanar, originar din Reșița! Lucreaza la Filarmonica „Banatul”, dupa ce a studiat la Conservatorul…