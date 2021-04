Campioni la chiul, parlamentarii USR – PLUS cer condiții mai grele de motivare a absențelor Dupa ce au dat cel mai mare numar de chiulangii la lucrarile parlamentare din ianuarie și februarie, reprezentanții USR – PLUS au ajuns la concluzia ca trebuie modificat regulamentul: prea se motiveaza ușor absențele. Inițiativa aparține chiar unuia dintre cei sancționați, care ofera și o explicație: a decis, impreuna cu mai mulți colegi din Camera Deputaților, sa nu semnez prezența in zilele de joi la comisiile parlamentare atunci cand nu sunt activitați. „Am refuzat sa semnez prezența pentru ca nu vreau sa incasez diurna pentru activitatea denumita “studiu individual”. Din punctul meu de vedere,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

