- Ivan Toney, 26 de ani, golgheterul lui Brentford, ar fi mizat pe meciuri de fotbal la inceputul carierei. E investigat de federație și selecționerul Gareth Southgate il va indeparta probabil din lotul pentru Campionatul Mondial din Qatar. Mulți ani, Ivan Toney a jucat in diviziile inferioare ale Angliei.…

- Un echipaj SMURD, care asigura masuri specifice pe stadionul Dr. Constantin Radulescu din Cluj-Napoca, a fost solicitat sa acorde asistența medicala de urgența unui barbat care a intrat in stop cardio-respirator, in timp ce asista la meciul de fotbal ce s-a desfașurat joi seara. Cateva persoane cu pregatire…

- DRAMATIC In localtatea Tutova, pe DE 581, s-a produs in urma cu aproape o ora, un grav accident de circulație soldat cu o victima ranita grav. Doua TIR-uri au intrat in coliziune fața spate, iar cabina TIR-ului din spate a fost grav avariata, prinzand in interior șoferul. La fața locului au ajus pompierii…

- ​Vaccinarea impotriva Covid-19 nu va fi obligatorie pentru spectatorii care vor sa asiste la meciurile Cupei Mondiale de fotbal 2022 din Qatar. Totusi, acestia vor trebui sa prezinte un test negativ pentru a intra in tara, au anuntat, joi, guvernul de la Doha si Comitetul Suprem de Organizare.

- Luni, a avut loc un accident rutier in localitatea clujeana Rascruci, intre doua mașini și o motocicleta. Potrivit ISU Cluj, la fața locului s-au deplasat un echipaj SMURD și o autospeciala de descarcerare, iar un tanar in varsta de 30 de ani a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale. „Pompierii…

- Un copil a fost transportat de urgența la spital dupa ce 19 oameni au fost blocați intr-un rollercoaster defect, intr-un parc de distracții din Southport, nord-vestul Angliei, relateaza The Sun . Intervenția de salvare a durat o ora și jumatate. Pompierii și mai multe ambulanțe au sosit la „Țara Placerilor”,…