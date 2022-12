Stiri pe aceeasi tema

- Campionatul Mondial de Fotbal 2022 a ajuns in fazele eliminatorii. Optimile de finala sunt programate din 3 pana in 6 decembrie. Programul optimilor Campionatului Mondial de Fotbal 2022 Olanda – SUA (3 decembrie, ora 17:00) Khalifa International Stadium Argentina – Australia (3 decembrie, ora 21:00) Ahmad…

- Spania a avut o repriza de vis in fața Costa Ricai, marcand de 3 ori. Gazeta Sporturilor este, exceptand TVR-ul, singura instituție media din Romania care trimite 4 jurnaliști la turneul final din Qatar; Reporterii GSP Dan Udrea și Andrei Craițoiu au fost prezenți pe stadion, de unde au transmis cele…

- Italianul Nicolo Napoli este noul antrenor al echipei FC U Craiova 1948. Napoli a mai pregatit-o pe FCU Craiova in alte 8 mandate. Acesta a semnat un contract cu clubul oltean valabil pana in vara anului 2023, a anuntat, miercuri, gruparea din Banie, pe pagina sa de Facebook. Napoli plecase de la FC…

- Campioana Spaniei si a Europei, Real Madrid, a facut o partida excelenta in cel de-al 250-lea episod din „El Clasico“, desfasurat duminica, pe „Santiago Bernabeu“, in fata 62.876 de spectatori. Gruparea blanco s-a impus clar, scor 3-1, in fata rivalei FC Barcelona, in etapa a 9-a, si conduce LaLiga…

- Real Madrid a caștigat cu FC Barcelona, 3-1, in etapa a 9-a din La Liga. In fața propriilor fani, Benzema a deschis scorul in minutul 12, iar Valverde a dus scorul la 2-0, in minutul 35, cu un sut din afara careului. Barcelona a redus din diferenta in minutul 83, prin Ansu Fati. Gazdele au primit penalty…

- Echipa spaniola Real Madrid s-a impus duminica, pe teren propriu, in El Clasico, invingand pe FC Barcelona cu 3-1, intr-un meci al etapei a 9-a din La Liga. Pe Santiago Bernabeu, Benzema a deschis scorul in minutul 12, iar Valverde l-a majorat in minutul 35, cu un sut din afara careului. In minutul…

- Intrunita vineri, 30 septembrie, pentru a analiza activitatea staff-ului tehnic al primei reprezentative, Comisia Tehnica a decis sa propuna continuarea colaborarii cu Edward Iordanescu, a anunțat federația, pe site-ul oficial. “Am spus-o și o repet, am tot schimbat antrenori. S-a discutat asta și in…

- Fostul atacant al echipei naționale, Ciprian Marica l-a criticat pe președintele Federației Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, dar i-a luat apararea selecționerului Edi Iordanescu. “Am plecat cu o impresie pozitiva, sunt bucuros ca am caștigat contra primului loc. Sigur, selecționerul ne arata ca exista…