Selectionatele Danemarcei si Sloveniei au obtinut victorii in primele meciuri desfasurate joi, la Ljubljana, in grupele principale ale Campionatului European de handbal feminin - EHF EURO 2022, gazduit de Slovenia, Macedonia de Nord si Muntenegru.

Miercuri s-au incheiat partidele din grupele preliminare C si D, la Campionatul European de handbal feminin. In urma rezultatelor, in grupa principala II s-au calificat Franta, Olanda, Romania (din grupa C), respectiv Muntenegru, Spania, Germania (D). Romania joaca primul meci din grupa II cu Spania,…

Nationala feminina de handbal a Romaniei s-a calificat in grupele principale ale Campionatului European - EHF EURO 2022 din Slovenia, Macedonia de Nord si Muntenegru, dupa ce a invins echipa Macedoniei de Nord cu scorul de 31-23 (13-12), miercuri seara, in Arena SC Boris Trajkovski din Skopje, in…

Nationala Romaniei a fost invinsa fara drept de apel de Franta, campioana olimpica en titre, cu scorul de 35-21 (17-11), luni seara, la Skopje, in Grupa C a Campionatului European de handbal feminin - EHF EURO 2022, gazduit de Slovenia, Macedonia de Nord si Muntenegru, informeaza Agerpres.

Selectionatele Norvegiei, detinatoarea titlului, si Suediei au debutat, vineri, cu victorii la Campionatul European de handbal feminin - EHF EURO 2022, gazduit de Slovenia, Macedonia de Nord si Muntenegru, anunța Agerpres.

Vineri s-au disputat primele partide la Campionatul European de handbal feminin, in grupele A si B. Victoriile au revenit echipelor Ungaria, Norvegia, Slovenia si Suedia. Romania va debuta in grupa C, sambata, in compania campioanei mondiale Olanda, informeaza news.ro.

Nationala de polo masculin a Romaniei a fost invinsa duminica, la Split, de reprezentativa Muntenegru, in faza play-off a Campionatului European, si va juca pentru clasarea finala pe locurile 9-12.