- Medicina Tg. Mureș – Volei Alba Blaj 0-3 | Campioana, repetiție pentru Liga Campionilor Campioana Romaniei, Volei Alba Blaj a invins in deplasare pe Medicina Tg. Mureș, scor 3-0 (25-18, 25-20, 25-19), in prologul etapei a 5-a a Diviziei A1 la volei feminin. O confruntare cu o favorita certa care pentru…

- CSU Medicina Tg.Mureș intalnește, vineri, pe teren propriu, formația Volei Alba Blaj, campioana naționala en-titre, intr-un meci din cea de-a V-a etapa a Diviziei A1 la volei fete. Partida se va disputa, de la ora 18.00, in sala de sport "Pongracz Antal" din incinta campusului Universitații de Medicina,…

- Volei Alba Blaj a obținut o mare victorie in derby-ul rundei secunde a Diviziei A1, 3-1 cu CSO Voluntari, in „Alba Blaj” Arena, intr-o confruntare considerata o adevarata piatra de incercare, o disputa dramatica, dar in același timp spectaculoasa, mai ales in ultimul set, cand ambele combatante au trecut…

- FOTO: Volei Alba Blaj – CSO Voluntari 3-1 | Campioana, victorie mare in derby-ul Diviziei A1!!! Volei Alba Blaj a realizat o victorie mare in derby-ul rundei secunde a Diviziei A1, 3-1 cu CSO Voluntari, in “Alba Blaj” Arena, intr-o confruntare considerata o adevarata piatra de incercare, o disputa dramatica,…

- Sambata, 7 octombrie, a debutat noul sezon al Diviziei A1 de volei feminin, meciurile primei etape fiind: CSO Voluntari – Rapid București 2-3, CSM Targoviște – Știința Bacau 3-0, CSM Volei Alba Blaj – CSM București 3-1, FC Argeș Pitești – CSM Lugoj 0-3, CSU Medicina Tg.-Mureș – CSM Constanța 1-3 (FOTO,…

- Mult mai greu decat se anticipa a fost pentru campioana „en-titre” a Romaniei duelul din runda inaugurala a Diviziei A1, cu CSM București, scor 3-1 (25-27, 25-16, 25-21, 25-21) in “Alba Blaj” Arena, partida la care au asistat in jur de 1000 de spectatori. Partida a fost controlata in debut de grupare…

- FOTO: Volei Alba Blaj – CSM București 3-1 | Campioana, victorie in runda inaugurala a Diviziei A1 Mult mai greu decat se anticipa a fost pentru campioana Romaniei duelul din runda inaugurala a Diviziei A1, cu CSM București, scor 3-1 (25-27, 25-16, 25-21) in “Alba Blaj” Arena, partida la care au asistat…

- Volei Alba Blaj, campioana Romaniei, se afla in turneu de pregatire in Serbia, unde disputa o serie de jocuri de verificare in vederea debutului stagional care se va produce sambata, 30 septembrie 2023, cu prilejul Supercupei Romaniei, confruntare cu CSM Lugoj, eveniment prin care se va inaugura și…