Campaniile de marketing marca Brand USA recunoscute drept cele mai bune din categorie Campaniile inovatoare de marketing ale B rand USA și noua rețea de streaming video au fost recunoscute de Asociația Internaționala de Vanzari și Marketing Association ( HSMAI ) pentru excelența in marketing digital și integrat la cea de-a 63-a cina a premiilor HSMAI Adrian din New York. Premiile, care ii sarbatoresc pe cei care fac viitorul ospitalitații și al marketingului mai stralucitor, includ șase premii de aur și doua de argint care au fost acordate pentru Brand SUA. In plus, Chief Marketing Officer, a fost numit unul dintre cele mai importante 25 de minte extraordinare ale HSMAI in… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Gheorghiu viseaza la Craciun ca altadata, cu zapada multa. Departe de casa, in caldurosul Orlando, Statele Unite ale Americii, unde ninge rar spre deloc, solistul a gasit modelitatea sa se bucure de peisaje cu brazi și fulgi de nea. S-a inscris la un atelier de arta plastica, la cursul de pictura.…

- O delegatie a Fortelor Navale ale Statelor Unite ale Americii si a Fortelor Navale Romane a fost primita astazi, 16 decembrie 2019, de catre domnul Costin Rasauteanu, viceprimar al municipiului Constanta, alaturi de domnul subprefect cu atributii de prefect Ionut Done si domnul subprefect Senol Ali.In…

- Spiritul Craciunului cucereste intreaga lume. In Piata Sfantul Petru din Vatican au fost aprinse luminile Bradului de Craciun amplasat langa Scena Nativitatii. Peste ocean, la Washington, Prima Doamna a apasat butonul care sa porneasca beculetele din Bradul National de Craciun al Statelor Unite.

- Școala Gimnaziala „Profesor Doctor General Gheorghe V. Zaharia” din Popești a fost, saptamana aceasta, pentru cateva ore, gazda Muzeului Mobil al Sclaviei Moderne, etapa in cadrul unei campanii naționale pentru prevenirea violenței domestice, a traficului de persoane și a victimizarii minorilor. Campania…

- Incepand cu data de 22 noiembrie, InfoCons – Organizatie de Protectie a Consumatorilor – a initiat o campanie al carei scop este denuntarea practicilor incorecte in domeniul imobiliar. Potrivit unui anunt al InfoCons, a fost initiat numarul 021-9615 cu tarif normal in rețeaua Telekom, apelabil din toate…

- Premierul Ludovic Orban se va intalni, vineri, in ultima zi de campanie electorala, cu ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm.”Intrevedere cu Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, și cu Abigail Rupp, adjunctul șefului misiunii diplomatice a SUA in Romania”, se arata…

- In cursa pentru presedintia Statelor Unite ale Americii, un prim democrat face pasul inapoi. Fostul congresman de Texas Beto O'Rourke a pus punct campaniei electorale pe motiv ca nu are mijloacele necesare pentru a obtine un succes.

- Croitoru, BNR: “Ne apropiem de o recesiune similara cu cea din 2008.” Președintele Consiliului Fical avertizeaza ca ținta de deficit va fi depașita Datele financiare indica o probabilitate ridicata ca ne apropiem de o recesiune la fel de mare precum cea din 2008, a spus Lucian Croitoru,…