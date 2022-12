Stiri pe aceeasi tema

- Biblioteca Naționala pentru Copii „Ion Creanga” organizeaza cea de-a 6-a ediție a competiției Robo Liga Bibliotecilor. Evenimentul va avea loc duminica, 11 decembrie 2022, incepind cu ora 10.00, informeaza moldpres.md. Potrivit directoarei instituției, Eugenia Bejan, concursul se va desfașura in format…

- La Biblioteca Naționala pentru Copii „Ion Creanga” a avut loc duminica, 16 octombrie, ceremonia de premiere a circa 100 de copii cititori, care au ajuns la finalul Maratonului de lectura „Vacanța de magie cu lecturi o mie”, desfașurat in perioada verii, transmite moldpres.md. Solicitata de agenție,…

- Potrivit documentului, valoarea totala a contractului este de 441.533,41 de lei fara TVA, suma echivaland cu peste 89.000 de euro, la cursul actual. In Sectiunea Document puteti consulta contractul incheiat intre UZPR si Primaria Constanta. Primaria Constanta a publicat contractul incheiat cu Uniunea…

- La Chișinau a fost vernisata expoziția de pictura a tinerilor din China și Republica Moldova, dedicata celei de-a 30-a aniversare de la stabilirea relațiilor diplomatice chino-moldave. Evenimentul s-a desfașurat la Biblioteca Naționala pentru Copii „Ion Creanga” din Chișinau. La eveniment au participat…

- Incendiu autoturism pe DN 22 Pompierii din Macin au fost solicitati in aceasta dimineata pe DN 22 in apropiere de intersectia cu localitatea Turcoaia pentru stingerea unui incendiu produs la un autoturism in care se aflau 5 persoane trei minori si doi adulti .Incendiul a fost lichidat in scurt timp…

- De Ziua Internationala a Pacii, un grup de copii au redat pacea in culori in cadrul atelierului de pictura „Culorile pacii”, organizat la Parlament. Evenimentul a fost facilitat de artista plastica Valeria Barbas și a fost gazduit de Muzeul instituției parlamentare.

- Multi copii ai caror parinti au plecat la munca in strainatate au ramas in tara cu persoane care nu le mai pot intretine financiar. In aceasta situație, ministrul Familiei, Gabriela Firea, a anunțat ca pe viitor familiile vor trebuie sa anunte autoritatile in grija cui raman acesti copii. Citește și:…

- Specialistii au stabilit ca incidentul care s-a produs in noaptea de sambata spre duminica la Spitalul de Copii din Timisoara a fost provocat de un aparat electric de purificare a aerului care s-a stricat.