Campania de vaccinare anti-COVID/ 39.248 de persoane imunizate in ultimele 24 de ore; 13.690 – cu In ultimele 24 de ore au fost administrate 39.248 de doze de vaccin, dintre care 29.707 – Pfizer, 5.053 – Johnson&Johnson, 2.770 – Moderna si 1.718 – AstraZeneca, potrivit unei informari a Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea (CNCAV) impotriva COVID-19. CNCAV arata ca, in acelasi interval, 13.690 de persoane au fost vaccinate cu prima doza si 25.558 de persoane cu cea de-a doua. Din 27 decembrie 2020 au fost administrate 8.505.715 de doze unui numar de 4.545.635 de…