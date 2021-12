Spiridusii lui Mos Craciun fac in aceste zile ultimele cumparaturi pentru pachetele celor 176 de elevi din satele Ursoaia, Avantu si Romanesti, le impaturesc si aranjeaza atent pentru fiecare in parte, in functie de masuratorile oferite de fiecare invatator sau diriginte, urmand ca mai apoi, la inceputul saptamanii viitoare, sa fie incarcate si sa plece spre copilasi. Multumim iesenilor care au raspuns apelului lansat de Ziarul de Iasi si care au dorit sa vina in ajutorul micutilor din comuna Romanesti. In zilele care urmeaza vom publica si numele celorlalti ieseni care au donat in cadrul campaniei…