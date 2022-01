Camionul de Crăciun Tășuleasa Social a ajuns în Raionul Glodeni din Republica Moldova Camionul de Craciun al Tașuleasa Social a ajuns in Raionul Glodeni, infrațit cu județul Bistrița-Nasaud. Toți elevii de clasa I-a și a doua din raion au primit cadouri din partea Tașuleasa Social, Imparte Bucurie și Asociația Tabita Caritas. „Camionul de Craciun a ajuns la frații noștri de peste Prut, in Raionul Glodeni, unde a adus bucurie și zambete la 1.000 de copilași frumoși! Fiecare copilaș din clasa a I-a și a II-a din toate școlile din Raion au primit cate un cadou, iar in schimb ne-au oferit mii de zambete de neuitat! Au fost minunați și rar mi-a fost dat sa simt o bucurie mai mare ca… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

