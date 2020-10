Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, un proiect care prevede, printre altele, ca membrii Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara care nu domiciliaza in Bucuresti vor beneficia de decontarea cheltuielilor cu locuinta de serviciu, cazare, diurna si transport, potrivit Agerpres.Proiectul…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit, marți, despre proiectul de lege adoptat de Camera Deputaților care prevede acordarea unui stimulent personalului din invațamant."N-am citit proiectul, cand va ajunge il vom citi. Vom solicita Guvernului sa ne spuna daca exista fonduri și vom lua o decizie.…

- ”Bolsevismul are o noua culoare politica in Parlament prin USR. Claudiu Nasui, un baiat din stele, cum se spune in popor, a venit sa ne spuna astazi ca poate fi cea mai mare lansare de fake news in Parlament. Sunteți mai socialist și mai bolșevic decat cei care sunt reprezentanții acestui sistem”,…

- Pe 6 mai, Camera Deputatilor a adoptat decizional proiect de lege privind protectia consumatorilor impotriva dobanzilor excesive. Astfel, conform initativei legislative adoptate, „prin exceptie de la prevederile art. 5, in cazul creditelor de consum in valoare maxima de 15.000 lei, suma totala de rambursat…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat de nenumarate ori ca este „foarte multumit” de felul in care guvernul Orban gestioneaza criza generata de noul coronavirus, precizand ca masurile luate pana acum i se par potrivite. Același mesaj de susținere totala pentru cabinetul Orban l-a avut și dupa ultima…

- Camera Deputaților a respins miercuri, in calitate de for decizional, Ordonanța de Urgența a Guvernului prin care alocațiile au fost marite cu 20% de la 1 august. Daca legea de respingere a Ordonanței de Urgența este promulgata de președinte, intra in vigoare legea inițiala prin care alocațiile au fost…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, in calitate de camera decizionala, un proiect de lege care prevede ca primariile au dreptul de a monta camere video de supraveghere pe stalpii din sistemul de iluminat public fara obligatia de plata catre proprietarul acestora, transmite Agerpres. Daca va fi promulgata…

- Legea mirosurilor, care intra in vigoare joi, 16 iulie, impune noi sarcini pentru firmele cu activitati care „deranjeaza olfactiv”. Companiile sunt obligate sa aiba sisteme proprii de monitorizare a disconfortului olfactiv și sa intocmeasca un plan de masuri ce vizeaza reducerea acestui disconfort.…