Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, in unanimitate, in calitate de for decizional, inițiativa legislativa potrivit careia incalcarea masurilor dispuse prin ordinul de protectie constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani, potrivit g4media.ro. Propunerea legislativa a…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, in unanimitate, in calitate de for decizional, inițiativa legislativa potrivit careia persoanele care incalca masurile dispuse prin ordinul de protectie constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani. Propunerea legislativa a fost inițiata…

- Cu privire la Proiectul de lege privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic (pe scurt Legea carantinarii si ezolarii), dpt. Oana Vladuca, Pro Romania a amintit ca, in Camera Deputatilor, proiectul de lege a trecut cu votul majoritatii PSD…

- Senatorii vor da, vineri, votul decizional pe proiectul de lege care reglementeaza carantinarea persoanelor, izolarea si internarea lor, in cazul unor situatii epidemiologice. Proiectul, adoptat de Guvernul Orban luni, a fost modificat in Camera Deputatilor, joi, dupa o discutie a secretarului de stat…

- Legea pentru instituirea unor masuri in domeniul sanatații publice in situații de risc epidemiologic și biologic a fost adoptata, joi, in Camera Deputaților. 266 de aleși au votat „pentru”. Singurii care au votat impotriva au fost deputații Pro Romania, partidul condus de Victor Ponta. Senatul va fi…

- Guvernul Orban a depus la CCR o sesizare de neconstituționalitate cu privire la legea prin care romanii aflați in situații vulnerabile primesc in fiecare luna, gratuit, cate 30 de maști de protecție impotriva COVID-19, au declarat surse parlamentare pentru ȘTIRIPESURSE.RO. Legea atacata de liberali…

- Guvernul Orban a depus la CCR o sesizare de neconstituționalitate cu privire la legea prin care romanii aflați in situații vulnerabile primesc in fiecare luna, gratuit, cate 30 de maști de protecție impotriva COVID-19. Legea ataca de liberali la CCR a fost adoptata de Camera Deputaților, in calitate…

- Camera Deputaților a adoptat, luni, proiectul de lege care prevede prelungirea mandatelor aleșilor locali pâna la data de 1 noiembrie. Cu 204 voturi ”pentru”, trei ”împotriva” și 66 de abțineri proiectul a trecut de Parlament și merge la promulgare la președintele…