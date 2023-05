Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza in data de 28 mai, intre orele 11:00 și 12:20, un eveniment interactiv de prezentare a celei mai mari manifestari expoziționale dedicate importului, organizata pe plan mondial, „China International Import Expo (CIIE), Shanghai 2023”. Evenimentul…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, cu sprijinul Ambasadei Republicii Populare Chineze la București, organizeaza in data de 28 mai 2023, intre orele 11.00 – 12.30, in Sala Banat a Centrului Regional de Afaceri al CCIAT (B-dul Eroilor de la Tisa nr. 22) un eveniment interactiv de prezentare…

- Misiunea economica timișeana organizata de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș in Statele Unite ale Americii a deschis noi posibilitați de colaborare economica romano-americana. Delegația de afaceri a CCIAT a fost primita, in data de 8 mai, de Dana Beldiman, consul general onorific al Romaniei…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei și SCA Piperea și Asociații, in parteneriat cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, organizeaza in data de 6 aprilie 2023, intre orele 10.00 – 15.00, in Sala BANAT a Centrului Regional de Afaceri al CCIAT din Timișoara, Bd. Eroilor de la Tisa nr.22)…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș și Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Timiș, sub egida Instituției Prefectului Județul Timiș, organizeaza in data de 7 martie, ora 11.00, la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Timișoara (Bd. Eroilor de la Tisa nr.22), in…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis, in parteneriat cu Centrul Italian de Fizioterapie și Reabilitare C.O.R.P. Med, organizeaza luni, 27 februarie, incepand cu ora 14.00, in Sala Banat a Centrului Regional de Afaceri al CCIAT (et.I), un seminar de prezentare a celor mai inovative tehnici…

- Noutațile legislative in domeniul igienei și sanatații publice vor fi prezentate de Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timiș in cadrul unei sesiuni de informare a agenților economici care va avea loc marți, 28 februarie, cu incepere de la ora 11:00, in sala „Banat” a Centrului Regional de Afaceri…

- Camera de de Comert, Industrie si Agricultura Timis, in parteneriat cu Centrul Italian de Fizioterapie și Reabilitare CORP Med, organizeaza luni, 27 februarie, de la ora 14:00, in sala Banat a Centrului Regional de Afaceri al CCIAT, un seminar de prezentare a celor mai noi tehnici medicale și aparate…