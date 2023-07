Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comert Americana in Romania (AmCham Romania) face apel catre decidentii politici pentru transparenta si viziune pe termen lung in definirea pachetului de masuri pentru reducerea deficitului bugetar, in asa fel incat sa nu fie sacrificata cresterea economica pe termen lung pentru "castigurile…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni ca obiectivul Romaniei este sa se incadreze in acest an intr-un deficit de 4,4%, in mod contrar ar fi putea fi influentate fondurile europene si implementarea reformelor din Planul National de Redresare si Rezilienta. „Stim cu totii ca la un moment dat Romania…

- Comisia Europeana a aprobat, marți, evaluarea preliminara pentru plata parțiala a tranșei a doua din Planul Național de Redresare și Reziliența, țara noastra urmand astfel sa primeasca in septembrie 2023, granturi de 1,86 miliarde de euro, la care se adauga cea mai mare parte a componentei de imprumuturi…

- Aprobarea de catre Comisia Europeana a cererii de plata numarul 2 din Planul National de Redresare si Rezilienta va consemna si primii bani pe care tara noastra ii va pierde din cauza neindeplinirii unor tinte si jaloane. Este vorba despre o pierdere de 140 milioane euro, din cele 2,8 miliarde euro…

- SPRIJIN… Consiliul Județean Vaslui va depune un proiect spre finanțare in cadrul Apelului de proiecte “Microbuze electrice pentru elevi”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliența – Reforma 6: Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție…

- Romania va trimite propunerile de modificare pentru Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) pana pe 30 aprilie, data considerata „orientativa” de catre Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE). Printre propunerile inaintate catre Comisia Europeana se numara eliminarea pragului…

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a dat in judecata Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) pentru faptul ca refuza sa furnizeze informații privind modul in care a fost negociat Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), respectiv anexele…

- Comisia Europeana inca evalueaza a doua cerere de plata din Planul National de Redresare si Rezilienta, iar dialogul cu autoritatile romane continua, au anuntat, miercuri, reprezentantii CE, relateaza Agerpres."Comisia Europeana evalueaza inca cea de-a doua cerere de plata. Precizam ca o decizie…