Cambridge a demarat programul „Early Years”, la Fram School din Sibiu Cambridge, cel mai mare furnizor de programe educaționale din lume, și-a lansat in Romania primul sau program de educație timpurie denumit „Early Years”, care va contribui la procesul de educație a copiilor incepand de la varsta de 3 ani. In baza acestui program, toate disciplinele sunt predate in limba engleza, ajutandu-i pe copii sa capete de la varste fragede abilitați de exprimare in aceasta limba, alaturi de abilitațile in limba materna. Astfel, copiii beneficiaza de noi oportunitați, intrucat programa Cambridge era disponibila doar incepand cu clasele primare. Curicula „Cambridge Early Years”… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Edu Networks, program coordonat de AVE (Asociația pentru Valori in Educație) și implementat impreuna cu opt organizații nonprofit specializate in educație, a ajuns la final. Desfașurat pe durata a patru ani (septembrie 2019 – august 2023), din proiect au facut parte 114 școli și gradinițe din Romania,…

- Astazi, 17 octombrie, este Ziua internaționala pentru Eradicarea Saraciei. Pe pagina de socializare a Ministerului Educației, ministrul Ligia Deca a scris: „Muncim zi de zi in ME la programe care reduc abandonul școlar și prin care sistemul de educație din Romania poate fi ceea ce fiecare copil are…

- In legatura cu flagelul drogurilor, parintele Constantin Necula subliniaza ca ”o generație intreaga iși pierde sensul! Este lucrul cel mai grav la care este supusa, acum, Romania”. Parintele Necula avertiza despre patrunderea drogurilor in liceele din Sibiu, cu mulți ani in urma. Dar, din pacate, directorii…

- Inainte ca elevii sa primeasca bursa sociala, unitațile de invațamant vor intreba la ANAF cat caștiga familiile școlarilor. Anterior, parinții erau obligați sa aduca la școala o adeverința de la ANAF, la inceputul fiecarui an școlar, din care sa rezulte ca veniturile familiei sunt mici și elevul avea…

- O localitate din Mureș va fi prima din țara care va avea instalație comuna de incalzire pe baza de hidrogen. Delgaz Grid incepe in aceasta luna in localitatea Gornesti, judetul Mures, testele la clientii casnici, pentru a verifica functionarea instalatiilor interioare si a aparatelor de utilizare existente…

- Timp de trei zile, la Lugoj are loc cea de-a treia ediție a Festivalului „Orașul JAZZ”, organizat de Asociația Trib’Art printr-un proiect finanțat cu 244.800 de lei din bugetul local al Municipiului Lugoj. La ediția din acest an, care are loc in Piața Iosif Constantin Dragan, pe scena vor…

- Familiile din Romania ale copiilor care studiaza in limba maghiara vor primi cate 100.000 de forinti din partea Guvernului Ungariei, au anunțat autoritațile de la Budapesta. Guvernul condus de Viktor Orban a inceput transferul sumelor majorate, in cuantum de 100.000 de forinti (circa 260 de euro), pe…

- Premierul Marcel Ciolacu are programate, vineri, o serie de intalniri cu oficiali europeni la Bruxelles. Discuțiile vor viza, in primul rand, printre altele, reformele asumate prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Agenda premierului include intalniri cu presedinta Comisiei Europene…