- Gigi Becali aduce la FCSB un fotbalist care a jucat in meciul de anul trecut in care Sheriff Tiraspol a caștigat cu 2-1 pe terenul lui Real Madrid in Champions League. Boban Nikolov este noul jucator al formației antrenate de Nicolae Dica! Mijlocașul central nord-macedonean este obișnuit cu fotbalul…

- Dani Iglesias (27 de ani), mijlocașul transferat luna trecuta de Dinamo, a nimerit in spirala nesfarșita a problemelor din Ștefan cel Mare. Macar in plan personal, ibericul e mult mai liniștit, el traind o frumoasa poveste de dragoste cu Ainara Budino, cea care ii este soție incepand din aceasta vara.…

- Renumitul fotbalist Cristiano Ronaldo vine in Moldova. Echipa din care face parte atacantul, Manchester United, a devenit adversara Sheriff in grupele Ligii Europei.Tragedile la sorti au avut loc in urma cu putin timp.

- Sepsi OSK a anunțat in aceasta seara, in timp ce FCSB juca in Norvegia cu Viking, transferul atacantului slovac Pavol Safranko (27 de ani). Devenit liber de contract astazi, Safranko, varf dorit de FCSB, a semnat cu Sepsi OSK in aceeași zi! Pavol mai evoluase la Sepsi intre august 2019 și iulie 2021.…

- Borussia Dortmund a comunicat ca tumoarea testiculara a atacantului ivorian Sebastien Haller (28 de ani) este de natura maligna. Cel mai grav scenariu pentru Sebastien Haller, atacantul ivorian cumparat de la Ajax cu 31 de milioane de euro in aceasta vara, a fost confirmat. Biopsia efectuata de fotbalist…

- TRANSFER… Vasluianul Iustin Neacșu (18 ani) este cel mai nou jucator al echipei Minaur Baia Mare, nou-promovata in Liga 2. Baimarenii l-au transferat de la Universitatea Cluj, echipa cu care a jucat finala Ligii Elitelor U19. Minaur Baia Mare este antrenata de Ciprian Danciu, fost antrenor secund la…

- Marius Croitoru (41 de ani) l-a adus la FCU Craiova pe fiul lui, David Croitoru (18 ani). Marius Croitoru și-a inceput treaba pe banca celor de la FCU Craiova, avand un obiectiv clar, calificarea in play-off-ului urmatoarei ediții de Liga 1. Dupa „secundul” Florin Dragan, antrenorul l-a adus de la Botoșani…

- Alex Chipciu (33 ani) este al șaptelea jucator transferat la „U” Cluj, dar diferența este ca vine de la marea rivala din Gruia. Transferat de CFR Cluj in ianuarie 2020 de la Anderlecht, Chipciu și-a trecut in cont trei titluri de campion al Romaniei, insa in ultima perioada a fost „tras pe linie moarta”…