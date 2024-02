Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopia Sucevei și Radauților a venit cu o alta versiune asupra celor intamplate la inmormantarea cu scandal dintr-o localitate din Suceava. Un preot ortodox s-a intins pe jos in fața cortegiului funerar, in incercarea de a-i impiedica pe oameni sa ajunga in cimitir cu dricul.

- La data de 11 ianuarie 2024, in jurul orei 19:10, Sectia 2 Politie Galati a fost sesizata telefonic cu privire la faptul ca din incinta unui cabinet medical stomatologic, situat pe strada Siderurgistilor, din municipiul Galati, ar fi fost sustrasa o suma de bani.In urma cercetarii efectuate la fata…

- Unul dintre visurile romanilor este sa aiba propriul apartament, pentru a scapa de chirie. Ei bine la Cluj-Napoca acest lucru este tot mai greu de realizat, avand in vedere ca s-a ajuns la aproape 3000 de euro pe mp.In situația de acum, cand totul se scumpește, tinerii pot visa sa iși cumpere un apartament…

- Marcu Tudor, fost deputat PRM de Prahova in perioada 1996-2008 și fratele lui Corneliu Vadim Tudor, s-a stins din viața la varsta de 84 de ani.Anunțul despre trecerea in neființa a fostului deputat a fost facut de catre Adrian Maracineanu, fost parlamentar PRM de Prahova.„A fost un patriot adevarat,…

- Pe 23 decembrie, ecoul timpului aduce in prezent ecouri ale unor momente definitorii, de la rascrucea destinului unor națiuni pana la inovații care au remodelat lumea. In aceasta zi, istoria s-a impletit cu politica, cultura și tehnologia, schițand contururi ale unui mozaic global ce a influențat cursul…

- FOTO: Un caine legat in lanț a scapat dintr-un incendiu, la Alba Iulia: Cușca i-a ars complet. A primit ingrijiri de la pompieri Un cațel a scapat dintr-un incendiu la Alba Iulia. Incendiul a avut loc joi, 14 decembrie, in jurul orei 14.30. Deși parea o intervenție de rutina, la un incendiu, pompierii…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, intervalul 4 – 17 decembrie 2023. Potrivit ANM , de joi temperaturile vor marca din nou o scadere și precipitațiile vor fi in extindere in cea mai mare parte a tarii. Banat Pe parcursul primei saptamani,…

- In seara zilei de 25 noiembrie 2023, in jurul orei 22.00 a aparut o avarie la conducta de transport DN 800 mm ceea ce a produs o scadere atat a debitului cat și a presiunii in sistemul de alimentare cu apa a municipiului Baia Mare. In jurul orei 23.00 avaria la conducta a fost localizata (pe malul raului…