Prins băut la volan prin Cluj Napoca Sambata dimineața, in jurul orei 4:00, polițiștii clujeni au depistat in trafic un barbat baut la volan. „La data de 17 februarie a.c., in jurul orei 04.20, polițiștii din cadrul Secției 6 de Poliție Cluj-Napoca au oprit pentru verificari un autoturism condus de un barbat de 41 de ani din municipiul Cluj-Napoca. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul inregistrat fiind de 0,63 mg/l alcool pur in aerul expirat. In cauza se efectueaza cercetari pentru savarșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.” au transmis reprezentanții IPJ… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

