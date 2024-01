Călugărițe răpite în Haiti. Papa Francisc cere eliberarea acestora Papa Francisc a cerut, duminica, eliberarea persoanelor, printre care șase calugarițe, rapite in Haiti, vineri, 19 ianuarie, in plina zi, in centrul capitalei Port-au-Prince. ”Am aflat cu durere vestea rapirii in Haiti a unui grup de persoane printre care șase calugarițe”, a spus suveranul pontif, duminica, dupa rugaciunea Angelus rostita in fața persoanelor aflate in Piața Sfintul Petru. Capitala haitiana, Port-au-Prince , se confrunta cu o creștere a violențelor, in așa masura incat unele cartiere au fost izolate in ultimele zile. Potrivit unor surse locale, cele 6 calugarițe din congregația… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

