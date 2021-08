Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți pompieri care se luptau cu devastatorul incendiu „Dixie” din nordul Californiei, SUA, s-au confruntat provocari neprevazute in momentul in care au incercat sa-i evacueze din calea flacarilor pe unii dintre rezidenți. Aceștia i-au amenințat cu arma pe salvatori, informeaza The Hill, citat de…

- Un incendiu ce face ravagii in nordul Californiei si care a devenit al doilea cel mai mare din istoria acestui stat american s-a extins duminica pe circa 200.000 de hectare si a provocat ranirea a trei pompieri, informeaza Reuters luni. Denumit ''Dixie Fire'', incendiul…

- Un incendiu ce face ravagii in nordul Californiei si care a devenit al doilea cel mai mare din istoria acestui stat american s-a extins duminica pe circa 200.000 de hectare si a provocat ranirea a trei pompieri, informeaza Reuters luni. Denumit ''Dixie Fire'', incendiul care arde la nord-est…

- Unul dintre cele mai mari incendii din istoria Californiei continua sa faca ravagii. Orașul istoric Greenville a fost lovit de Dixie Fire, al treilea cel mai puternic si mai intins incendiu din istoria Californiei. Incendiul „Dixie” a distrus peste 100 de mii de hectare, iar meteorologii avertizeaza…

- Autoritatile californiene continua sa nu aiba informatii despre trei persoane disparute dupa Dixie Fire, un incendiu care a devenit duminica al doilea cel mai mare incendiu din istoria statului California, transmite AFP, preluata de Agerpres.Biroul serifului din comitatul Plumas nu are informatii…

- Echipele de salvare erau in cautare sambata a cinci persoane date disparute dupa trecerea lui "Dixie Fire", incendiul devastator care a lovit vestul Statelor Unite si care isi continua avansul imparabil, relateaza EFE. "Dixie Fire", al treilea incendiu cel mai devastator din istoria Californiei, a mistuit…

- Noi ordine de evacuare au fost emise joi ca urmare a extinderii Dixie Fire, un masiv incendiu de vegetatie din California, care a devastat un oras din nordul statului, indoind stalpi de iluminat si distrugand mai multe cladiri istorice, relateaza AFP vineri. Greenville, o localitate…

- Incendiul Dixie, un incendiu gigantic din California, a devastat un oraș din nordul statului în noaptea de miercuri pâna joi, rasucind stâlpii de iluminat de la caldura și distrugând câteva cladiri istorice, populația fiind evacuata cu câteva ore înainte, potrivit…