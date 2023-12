Stiri pe aceeasi tema

- Elena Zaharia a devenit duminica vicecampioana mondiala in proba de simplu feminin U19 la Campionatul Mondial de Juniori 2023 la tenis de masa. Performanța sa reprezinta un moment de referința pentru Romania, fiind cea mai buna clasare din istoria țarii l

- In ciuda razboiului din Fașia Gaza, naționala de fotbal a Palestinei continua calificarile pentru Campionatul Mondial din 2026. Fotbalul chiar depașește toate barierele. Conflictul sangeros dintre Israel și Palestina nu impiedica cele doua națiuni sa iși continue campaniile de calificare pentru EURO…

- Sportivul roman David Popovici CS Dinamo a castigat proba de 100 m liber, joi, la Campionatele Nationale de inot in bazin scurt 25 metri , gazduite de la Complexul Sportiv de Natatie din Otopeni, conform Agerpres.roPopovici a fost cronometrat in finala cu timpul de 46 sec 76 100, fiind urmat de Patrick…

- Federația Romana de Natație și Pentatlon Modern organizeaza de joi și pana duminica, in perioada 9-12 noiembrie 2023, intrecerile Campionatului Național de inot in bazin scurt (25 m) pentru seniori, tineret și juniori. Competiția va fi gazduita de Complexul Sportiv de Natație din Otopeni și reprezinta…

- Cea mai valoroasa brigada de arbitri din Romania nu avea cum sa fie trecuta cu vederea de la delegarile pentru Campionatul Mondial de Handbal Feminin 2023. Simona Stancu și Cristina Nastase vor bifa, așadar, inca un eveniment major al handbalului mondial. Delegarea celor doua vine firesc, brigada romaneasca…

- Naționala de fotbal din Pakistan a obținut astazi prima victorie din istorie intr-o campanie de calificare la Campionatul Mondial, 1-0 impotriva celor din Cambodgia. Pakistanul a devenit membru FIFA in 1948, iar doi ani mai tarziu s-a alaturat și Confederației Asiatice. Națiunea cu peste 241 de milioane…

- Uniunea Europeana de Fotbal (UEFA) a atribuit, astazi, EURO 2028 Regatului Unit si Irlandei, in timp ce EURO 2032 l-a acordat unei candidaturi formate in aceasta vara din Italia si Turcia, neexistand alte pretendente in cele doua dosare, transmite AFP, citata de Agerpres . Cele doua actiuni au fost…