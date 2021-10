Calendarul audierii Guvernului Cioloș, decis astăzi. Când ar urma să ajungă miniștrii propuși în fața comisiilor Luni, de la ora 18, Birourile Permanente Reunite ale Parlamentului au fost convocate in vederea stabilirii calendarului de investire a Guvernului Cioloș, dupa ce in cursul dimineții de luni, Dacian Cioloș a depus la Parlament lista miniștrilor unui guvern monocolor USR și programul de guvernare. Potrivit programului de propus care va ajunge pe masa Birourilor Permanente, audierile vor debuta marți la ora 10, odata cu audierea propunerii pentru Ministerul Culturii. Surse politice au declarat pentru Puterea.ro ca exista un consens la nivelul partidelor pentru un calendar accelerat: audierile miniștrilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

