Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoare mare pentru credincioșii de pretutindeni in ziua de 4 februarie! Calendarul ortodox ne arata ca in fiecare an, la aceasta data, este pomenit Sfantul Isidor Pelusiotul. In același timp, creștinii trebuie sa știe ca exista și o rugaciune speciala, menita sa--i ajute pe cei care se simt deznadajduiți…

- An de an, data de 23 de ianuarie este zi de mare sarbatoare la romani! Credincioșii praznuiesc un mare sfant. Iata și rugaciunea pe care trebuie sa o rostești pentru a scapa de grijile care te apasa.

- Ziua de 22 ianuarie reprezinta un motiv de mare bucurie pentru credincioși. Anual, la aceeași data, in calendarul ortodox este pomenit Sfantul Timotei. In același timp, credincioșii trebuie sa știe ca pe langa acesta mai sunt sarbatoriți și alți sfinți importanți. Iata ce rugaciune speciala trebuie…

- Este mare sarbatoare la romani astazi, pe 22 decembrie! Potrivit calendarului ortodox, creștinii pomenesc anual, la aceasta data, mai mulți sfinți importanți. Iata care sunt aceștia, dar și ce rugaciune puternica trebuie sa rostești inainte de Craciun!

- Sarbatoare mare pentru credicioși, marți, 24 noiembrie. Calendarul ortodox arata ca in fiecare an, la aceasta data, este praznuit Sfantul Mare Mucenic Clement. Iata ce rugaciune este bine sa rostești in Postul Craciunului!

- Potrivit calendarului ortodox, ziua de miercuri, 18 noiembrie, reprezinta un motiv de mare bucurie pentru fiecare bun creștin. Anual, la aceasta data, credincioșii il sarbatoresc pe Sfantul Mare Mucenic Platon. Iata ce rugaciune trebuie sa rosteasca soțiile pentru soții lor!

- Anual, potrivit calendarului ortodox, pe data de 10 noiembrie sunt sarbatoriți mai mulți sfinți mari. Totodata, creștinii trebuie sa știe ca astazi se rostește o rugaciune speciala pentru gasirea liniștii sufletești.

- Potrivit calendarului ortodox, ziua de sambata, 7 noiembrie, anunța o mare sarbatoare. Anual, la aceasta data, sunt pomeniți mai mulți sfinți importanți. In același timp, fiecare bun creștin trebuie sa știe ca exista o rugaciune speciala pentru sanatatea bunicilor care trebuie rostita astazi!