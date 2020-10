Stiri pe aceeasi tema

- 1870: la Zalau se inaugureaza Scoala Normala de Invatatori S-a intamplat in 15 octombrie 1451 – A fost ucis, la Rauseni, domnul Moldovei, Bogdan al II–lea (1449–1451), tatal lui Stefan cel Mare. 1608 – S–a nascut E. Torricelli, fizician si matematician italian (m.25.10.1647). 1858 – A murit Carl Mosander,…

- Cuviosul Hariton Marturisitorul s-a nascut in cetatea Iconium (orașul Konya, din Turcia de azi), in a doua jumatate a secolul al III-lea.In timpul persecuțiilor impotriva creștinilor declanșate de imparatul Aurelian (270-275), Hariton este supus supliciilor și intemnițat. Abia dupa moartea imparatului,…

- Este sarbatoare mare astazi pentru credincioși. An de an, pe data de 19 septembrie, romanii praznuiesc trei Sfinți. Iata rugaciunea care trebuie rostita in aceasta zi, pentru a te ajuta in cele mai grele momente!

- 1861: la Basesti are loc Conferinta inteligentei romane, unde s-a hotarat un protest impotriva anexarii Salajului la Ungaria S-a intamplat in 18 septembrie 1819 – S-a nascut fizicianul francez Leon Foucault, cel ce a demonstrat, gratie pendului, miscarea de rotatie a Pamintului (m.11.02.1868). 1831 – A…

- 1938: se naste Iuliu Suciu – profesor, filolog, primul primar postdecembrist al Zalaului S-a intamplat in 30 august 1265 – Prima mentiune documentara a Hunedoarei. 1698 – A aparut la Iasi prima scriere filozofica romaneasca: Divanul, sau galceava inteleptului cu lumea sau giudetul sufletului cu trupul…

- 1970: se infiinteaza Orchestra „Mesesul” de pe langa Uniunea Generala a Sindicatelor Salaj S-a intamplat in 28 august 1905 – A murit Emanoil Davidescu, membru fondator al “Gazetei matematice” (n.11.03.1871). 1914 – A murit compozitorul rus Anatoli Liadov (n.11.05.1855). 1916 – Germania declara razboi…

- Pe 11 august, este marcata o sarbatoare importanta pentru creștinism. Marți este pomenit Sfantul Nifon, patriarhul Constantinopolului. Tot in aceasta zi, este bine sa rostești rugaciunea inchinata Sfantului Ierarh Nifon.

- 1985: la Bocsa se infiinteaza Muzeul Satului CALENDAR CRESTIN: • Ortodox: Cuv. Macrina, sora sf. Vasile cel Mare; Cuv. Die; Cuv. Serafim de Sarov • Greco-catolic: Sf. Macrina, sora sf. Vasile cel Mare, cuvioasa († 380); Sf. Die, cuvios († 431) • Reformat: Emilia, Alfred • Romano-catolic: Sf. Arsenie,…