- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfantul Sfințit Mucenic Vasile, preotul din Ancira Sfantul Sfantul Sfințit Mucenic Vasile a trait pe vremea imparatului Iulian Apostatul (361-363) și a lui Saturnin, guvernatorul Ancirei. El a fost preot al Bisericii din Ancira (Ankara de astazi) sub episcopatul lui Marcel. Deși…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfantul Nicolae Planas, ocrotitorul celor casatoriți Sfantul Nicolae Planas s-a nascut in anul 1851, in Insula Naxos (sud-estul Greciei) din parinți creștini, pe numele lor Ioan și Augustina. Inca din copilarie, micul Nicolae a prins drag de biserica ce se afla pe moșia parinților…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfantul Cuvios Ioan Casian din Dobrogea Sfantul Cuvios Ioan Casian s-a nascut in anul 360, intr-o familie de oameni cu stare materiala buna, caci acesta a agonisit o aleasa educație intelectuala, pe care nu o putea obține decat la o școala tomitana de inalt nivel. Cunoștea bine…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfantul și Dreptul Simeon, primitorul de Dumnezeu Sfantul si Dreptul Simeon, primitorul de Dumnezeu – 3 februarie Sfantul Simeon este unul dintre cei 70 de intelepti care au tradus din limba ebraica in limba greaca Vechiul Testament, la porunca regelui Ptolemeu al Egiptului. Cand…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfantul Maxim Marturisitorul CALENDAR ORTODOX 2024: Sfantul Maxim Marturisitorul s-a nascut in anul 580, in Constantinopol, intr-o familie nobila. A intrat in monahism in manastirea Chrysopolis. Misiunea principala a Sfantului Maxim Marturisitorul a fost apararea dreptei credințe…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfantul Cuvios Gheorghe Hozevitul Sfantul Gheorghe a trait in Hozeva pe la sfarsitul secolului al VI-lea si inceputul secolului al VII-lea. Numele de „Hozevitul” provine dupa acela al chinoviei sale, Manastirea Hozeva. Manastirea este sapata intr-un perete de stanca, pe locul…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfantul Mucenic Gordie din Cezareea Sfantul Mucenic Gordie din Cezareea – 3 ianuarie Sfantul Mucenic Gordie a trait in Cezareea Capadociei (astazi provincie in Turcia) in timpul imparatului pagan Liciniu (308-324), fiind crescut de catre parinții sai in credința cea adevarata.…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfanta Cuvioasa Melania Romana Sfanta Melania a trait pe vremea imparatului Honoriu (Flavius Honorius, 384-423). Purtand numele bunicii dinspre tata, Sfanta Melania s-a nascut intr-o familie din inalta societate, posesoare a unei averi imense. Parinții ei, Valerius Publicola și…