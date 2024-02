Stiri pe aceeasi tema

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfantul Ierarh Fotie cel Mare, Patriarhul Constantinopolului Sfantul Fotie cel Mare a trait pe vremea imparaților Mihail (842-867 d.Hr.), Vasile I Macedoneanul (867-886 d.Hr.) și Leon al VI-lea cel Ințelept (886-912 d.Hr.). A venit pe lume in cetatea Constantinopolului, in anul…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Intampinarea Domnului Intampinarea Domnului – 2 februarie La 40 de zile dupa Nasterea Domnului, cinstim ziua aducerii Pruncului Iisus la templul din Ierusalim, de Preasfanta Lui Maica si de Dreptul Iosif, care ascultau și implineau porunca Legii vechi. In aceasta zi batranul Simeon,…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfinții paisprezecemii de prunci uciși de Irod Imparatul Irod a poruncit celor trei magi sa-l anunțe unde se afla Hristos, Imparatul Care S-a nascut, vestit de steaua calauzitoare pe care o urmau: „Și trimițandu-i la Betleem, le-a zis: Mergeți și cercetați cu de-amanuntul despre…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfinții Mucenici Apolonie, Arian și cei dimpreuna cu ei Acesti sfinti mucenici au trait pe vremea imparatului Diocletian si a lui Arian, ighemonul Tebaidei Egiptului. Chipul muceniciei lor a fost asa: au fost prinsi si dusi inaintea ighemonului 37 de crestini. Printre acestia…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Zamislirea Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu Domnul si Dumnezeul nostru, vrand sa-Si gateasca Luisi biserica insufletita si casa sfan¬ta pentru salasluirea Lui, a trimis pe ingerul Sau la dreptii Ioachim si Ana – caci din aces¬tia avea sa se nasca Maica Sa dupa trup – si a aratat…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfanta Mare Mucenita Varvara, ocrotitoarea familiei. Rugaciune grabnic ajutatoare Sfanta Varvara a trait in vremea imparatului Maximian (286-305), in cetatea Heliopolis (Egipt), fiind fiica unui dregator pagan cu numele Dioscor, care o tinea sub paza, intr-un turn inalt, din pricina…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Cuvios Porfirie Kavsokalivitul Sfantul Cuvios Porfirie Kavsokalivitul – 2 decembrie Cuviosul Porfirie Kavsokalivitul s-a nascut pe 7 februarie 1906 in satul Sfantul Ioan din Karistia, Evia. Numele sau de mirean era Evanghelos Bairaktaris, iar parinții sai, Leonida și Eleni,…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Cuvios Grigore Decapolitul Sfantul Grigorie s-a nascut in anul 780 intr-o familie instarita si deosebit de evlavioasa. A mers la scoala inca de mic straduindu-se sa acumuleze cat mai multa invatatura. In acelasi timp dovedeste o mare atractie catre Biserica. Cand a ajuns…