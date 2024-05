Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, pe data de 5 mai 2024, este sarbatorita Invierea Domnului. Este cruce roșie in Calendarul ortodox. Rugaciunea facatoare de minuni pe care sa o rostești in aceasta zi pentru indeplinirea dorintelor.

- In fiecare an, pe data de 17 aprilie 2024, este praznuit Sfantul Simeon, episcopul Persiei, ce care a fost var de al doilea dupa mama cu Iisus Hristos. Ce rugaciune e bine sa rostești in aceasta zi sfanta.

- Pe data de 5 aprilie sunt praznuiți Sfinții Agatopod și Teodul de catre Biserica Ortodoxa Romana. Cei doi au fost asupriți in timpul imparatului Dioclețian și au murit datorita credinței lor pentru Iisus Hristos.

- Pe 10 martie este praznuit Sfantul Mucenic Condrat, alaturi de Sfinții Mucenici Ciprian si Dionisie. Ei au trait in perioada imparaților greci, Deciu și Valerian, in secolul al III-lea, moment in care creștinismul nu era permis.

- Astazi, 26 februarie 2024, Biserica Ortodoxa Romana il praznuitște pe Sfantul Ierarh Porfirie. Acesta renunța la viața sa indestulata la varsta de 25 de ani și va merge in pustietatea Egiptului, apoi in Gaza ca și episcop, unde paganii se aflau la conducere.

- Marți, 20 februarie, Biserica Ortodoxa Romana il praznuiește pe Sfantul Leon, Ierarh de Catania. Și-a dedicat viața pentru a duce mai departe invațaturile lui Iisus Hristos și i-a ajutat pe cei saraci. In aceasta zi trebuie sa rostești și o rugaciune importanta.

- Sfantul Apostol Onisim este praznuit de Biserica Ortodoxa Romana pe data pe 15 februarie, in fiecare an. A fost menționat in Noul Testament al Bibliei și este cunoscut din scrisorile Sfantului Pavel. In aceasta zi, se rostește o rugaciune importanta care te scapa de probleme.

- Zi de mare sarbatoare in Calendarul Ortodox astazi, 12 februarie 2024. Creștinii ortodocși il sarbatoresc pe Sfantul Ierarh Meletie, cel care este considerat ocrotitorul persoanelor cu deficiențe de auz. Rugaciunea puternica pe care sa o rostești pentru vindecarea bolilor.