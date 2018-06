Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatori religioase ortodoxe: Sf. Mc. Teodosia fecioara; Sf. Sfintit Mc. Olivian Sarbatori religioase greco-catolice: Sf. cuv. m. Teodosia Sarbatori religioase romano-catolice: Sf. Maxim, ep. Sfanta Mucenita Teodosia, pomenita in calendarul crestin ortodox la 29 mai, s-a nascut…

- Sarbatori religioase ortodoxe: Sf. Sfintit Mc. Patrichie, episcopul Prusiei; Sf. Cuv. Memnon Sarbatori religioase greco-catolice: Sf. ep. Patriciu si cei impreuna cu el Sarbatori religioase romano-catolice: Sf. Celestin al V-lea, pp. Sfantul Sfintit Mucenic Patrichie, pomenit…

- Sfintii Noua Mucenici din Cizic au luat cununa muceniciei in secolul al treilea, in timpul persecutiilor impotriva crestinilor. Numele Sfintilor Noua Mucenici sunt: Teognid, Ruf, Antipatru, Teostih, Artema, Magn, Teodot, Tavmasie si Filimon. Acestia, desi aveau origini diferite, s-au intalnit in…

- Sfantul Mare Mucenic Gheorghe, pomenit in calendarul crestin ortodox la 23 aprilie, a trait in timpul imparatului Diocletian (284-305), mai intai in Capadocia si apoi in Palestina. Sfantul...

- Sarbatori religioase ortodoxe: Sf. Sfintit Mc. Ianuarie, episcop de Benevent; Sf. Mc. Teodor din Perga; Sf. Mc. Alexandra imparateasa (Harti) Sarbatori religioase greco-catolice: Sf. ep. m. Ianuarie si cei impreuna cu el; Sf. pr. m. Teodor din Perga Pamfiliei. Harti Sarbatori religioase…

- Sarbatori religioase ortodoxe: Sf. Cuv. Ioan de la Lavra Veche; Sf. Sfintit Mc. Pafnutie (Harti) Sarbatori religioase greco-catolice: Sf. pr. m. Pafnutie; Sf. cuv. Ioan Paleolavritul. Harti Sarbatori religioase romano-catolice: Sf. Leon al IX-lea, pp. Sfantul Cuvios Ioan de la…

- PAȘTE 2018. Fie ca bucuria Invierii Domnului sa va aduca in suflet liniște, pace și fericirea de a petrece aceste clipe magice alaturi de cei dragi. Hristos a inviat! MESAJE PAȘTE. Cu lumanari aprinse și sufletul curaț sa spunem impreuna HRISTOS A INVIAT! MESAJE ȘI URARI PRIN SMS. Sarbatori…

- Ortodoxe Sf. Ier. Sofronie, patriarhul Ierusalimului (Pomenirea mortilor) Duminica a 3-a din Post Greco-catolice Duminica 3 din Post. Sf. aep. Sofronie al Ierusalimului Romano-catolice Duminica a 4-a din Post Sf. Constantin, rege m. Sfantul Ierarh Sofronie, patriarhul Ierusalimului, este pomenit ...