- Astazi, creștinii de pretutindenti au parte de o mare sarbatoare, marcata in calendarul ortodox cu cruce roșie. Este vorba despre Intrarea Maicii Domnului in Biserica, iar acest praznic este sarbatorit și in Biserica Catolica. Intrarea Maicii Domnului in Biserica este o sarbatoare creștina, atat in…

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si una, Intrarea in Templu a Preasfintei Stapanei noastre de Dumnezeu Nascatoarei si pururea Fecioarei Maria.Intrarea in Templul legii a Doamnei de Dumnezeu Nascatoarei a pricinuit ortodocsilor crestini praznic minunat si a toata lumea. Fiindca s a facut aceasta intr…

- Sarbatoarea Sfinții Mihail și Gavril (scris uneori Gavriil), cunoscuta și sub numele de Ziua Arhanghelilor Mihail și Gavril, se celebreaza in fiecare an in data de 8 noiembrie, atat de Biserica Ortodoxa cat și de Biserica Greco-Catolica. Aceasta sarbatoare este inchinata Arhanghelilor Mihail și Gavril,…

- In aceasta luna, in ziua a paisprezecea, Cuvioasa Maica noastra Parascheva cea noua.Aceasta cu adevarat mare si vestita intre femei, Cuvioasa si pururea pomenita Parascheva, s a nascut intr un sat al Traciei, numit si din vechime si acum Epivata. Parintii fericitei erau de neam bun si mariti, inavutiti…

- Astazi, pe 28 septembrie 2023, este sarbatoare cu cruce neagra in calendarul creștin ortodox. Biserica Ortodoxa il parznuiește pe sfantul Hariton Marturisitorul. Nascut in orașul Licaonia – Asia Mica, acesta a fost prins in timpul imparatului Aurelian (270-275), supus supliciilor și intemnițat. Abia…

- Astazi, 16 septembrie, creștinii ortodocși o cinstesc pe Sfanta Mare Mucenița Eufimia, facatoarea de minuni. Sf. Mare Mc. Eufimia a trait pe vremea imparatilor Diocletian (284-305) si Maximian Galeriu (305-311). Ea s-a nascut si a crescut la Calcedon, in tinutul Bitiniei, langa Bosfor, fiind fiica unui…

- In aceasta luna, in ziua a opta, pomenirea Nasterii Preasfintei Stapanei noastre Nascatoarei de Dumnezeu si pururea Fecioarei Maria.Tatal Sfintei Fecioare, Ioachim, se tragea din neam imparatesc. Acesta cu toate ca si ducea la Dumnezeu darurile indoite, ca un iubitor de Dumnezeu si bogat ce era; dar…

- In aceasta luna, in ziua a treizecea, pomenirea celor intre sfinti Parintii nostri Alexandru, Ioan si Pavel cel Nou, patriarhii Constantinopolului.Sfantul Alexandru, arhiepiscopul ConstantinopoluluiDe origine modesta si lipsit de stiinta cartilor, dar prin virtutile si harismele sale apostolice, sfantul…