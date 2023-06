CALENDAR ORTODOX 2023: Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava Sfantul Mare Mucenic Ioan s-a nascut in jurul anului 1300, din parinți creștini greci, iubitori de Dumnezeu, ceea ce l-a facut sa fie ravnitor al implinirii poruncilor lui Hristos. Ocupația lui de baza era negoțul, calatorind adesea prin cetațile și targurile de pe malurile Marii Negre. De loc era din cetatea Trapezunt de langa Marea […] Citește CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

