- De marea sarbatoare a Fecioarei Maria, toți credincioșii se roaga și iși pun speranțele in ajutorul Maicii Domnului. Este și cazul Papei Francis care cere ajutor Fecioarei pentru oprirea razboiului din Ucraina. Papa Francisc a invocat numele Fecioarei Maria intr-o pledoarie pentru pace in Ucraina.…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Adormirea Maicii Domnului sau ,,Santamaria mare” Maica Domnului este cea mai inalta sfintenie omeneasca cunoscuta si cinstita de Sfanta Biserica, iar Adormirea Maicii Domnului este cea mai de seama dintre sarbatorile ei. Este o sarbatoare pregatita printr-un post de doua saptamani.…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Apostol Matia Sfantul Matia s-a nascut in Betleem, din seminția lui Iuda. A studiat Carțile Legii cu Sfantul si Dreptul Simeon. La inceput a facut parte din cei șaptezeci de Apostoli. Sfantul Matia a fost ales in randul celor doisprezece Apostoli, in locul lui Iuda Iscarioteanul,…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Adormirea Sfintei Ana, mama Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu Sfanta și dreapta Ana a fost bunica dupa trup a Domnului nostru Iisus Hristos, si era din semintia lui Levi, fiind fiica lui Matan preotul si a Mariei, sotia sa. Matan si Maria au avut trei fete: Maria, Sovi si Ana.…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Cuvios Sisoe Sfantul Cuvios Sisoe (†429), urmand cu osardie lui Hristos, a trait in sihastrie, in pustiile Egiptului. Prin smerenie si rugaciune i-a biruit pe vrajmasii nevazuti, iar locul nevoirii sale a fost in muntele in care s-a nevoit si Cuviosul Antonie cel Mare…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Cuvios Samson, primitorul de straini Cuviosul Samson a fost ruda cu imparatul Constantin cel Mare (306-337). Animat de dorința de a fi folositor aproapelui, a invațat Sfanta Scriptura, dar și cum sa trateze bolnavii, la care s-a adaugat și darul lui Dumnezeu de a vindeca…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Mucenic Leontie și cei impreuna patimitori cu el: Ipatie și Teodul Sfantul Mucenic Leontie și cei impreuna patimitori cu el: Ipatie și Teodul – 18 iunie Sfantul Mucenic Leontie, impreuna cu Ipatie și Teodul au patimit in Tripolis, Fenicia, in timpul imparatului Vespasian…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Proroc Elisei Sfantul Proroc Elisei a fost agricultor. A fost chemat de Ilie, din porunca dumnezeiasca, la misiunea de proroc. Ilie i-a descoperit lui Elisei revelația dumnezeiasca și a cerut cu lacrimi de la Dumnezeu, ca indoit sa-i dea acestuia harul prezent in el. Elisei…