- Calendar Ortodox 2018. In luna aprilie avem 7 sarbatori cu Cruce Rosie si 5 cu Cruce Neagra. Iata care sunt cele mai importante sarbatori din luna aprilie, potrivit Calendarului Ortodox. Sarbatori cu cruce rosie, in luna aprilie 2018 Duminica 1 aprilie 2018 – Intrarea Domnului in Ierusalim; Sfanta Cuvioasa…

- Potrivit Calendarului Ortodox 2018, in luna aprilie avem șapte sarbatori cu Cruce Rosie si cinci cu Cruce Neagra. Va prezentam mai jos cele mai importante sarbatori din luna aprilie, marcate in Calendarul Ortodox. Sarbatori cu cruce rosie: Duminica 1 aprilie 2018 – Intrarea Domnului in Ierusalim; Sfanta…

- Anul acesta, pe 1 aprilie, catolicii și protestanții sarbatoresc Invierea Domnului, iar crestinii ortodocși, Floriile sau Duminica Stalparilor, a intrarii Domnului in Ierusalim. Astazi, milioane de credincioși catolici și protestanți sarbatoresc Invierea Domnului. Papa Francisc a oficiat Slujba de…

- Ierarhi, preoti, monahi si credinciosi mireni din Capitala si din judetul Ilfov vor participa, sambata, la pelerinajul de Florii organizat de Patriarhia Romana si Arhiepiscopia Bucurestilor in ajunul praznicului imparatesc al Intrarii Domnului in Ierusalim. Tot astazi sunt programate și alte evenimente…

- Pe 1 aprilie, peste 10.000 de vasluieni iși vor sarbatori onomastica. Duminica, 1 aprilie, credincioșii ortodocși vor sarbatori Intrarea Domnului in Ierusalim, cunoscuta popular sub numele de Florii. Floriile marcheaza ultima duminica dinaintea Invierii Domnului și reprezinta intrarea triumfala a Mantuitorului…

- Sarbatori religioase ortodoxe: Sf. Cuv. Ioan Scararul; Sf. Euvula, mama Sf. Pantelimon Sarbatori religioase greco-catolice: Sf. cuv. Ioan Scararul Sarbatori religioase romano-catolice: Ss. Ioan Climac (Scararul), abate; Leonard Murialdo, pr. Sfantul Cuvios Ioan Scararul este…

- Sarbatori religioase ortodoxe: Sf. Sfintit Mc. Haralambie; Sf. Mc. Valentina Sarbatori religioase greco-catolice: Sf. m. Haralambie; Sf. Scolastica Sarbatori religioase romano-catolice: Miercurea Cenusii (post si ab.), Sf. Scolastica, fc. Sfantul Mucenic Haralambie, pomenit in…

- Sarbatori religioase ortodoxe: Odovania praznicului Intampinarii Domnului (post); Sf. Mucenic Nichifor Sarbatori religioase greco-catolice: Sf. m. Nichifor Sarbatori religioase romano-catolice: Sf. Apolonia, fc. m. Citeste si MOSII DE IARNA 2018: Ce trebuie sa pregatesti pentru…