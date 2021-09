Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cîțu a susținut, vineri, la congresul UDMR, ca actuala coaliție va sta 4 ani la guvernare. Premierul nu a ezitat sa arunce sageți catre USR-PLUS, precizând ca UDMR este un partener de încredere, nu unul care își ”ia jucariile și pleaca acasa”.”Am…

- Kelemen Hunor, presedintele UDMR, a declarat, vineri, la Congresul Uniunii, ca, dupa anul 2008, niciun guvern nu a reusit sa isi duca mandatul inceput la bun sfarsit și a facut un apel catre PNL și USR-PLUS sa se așeze la masa discuțiilor și sa faca un guvern pentru urmatorii 4 ani, așa cum au promis…

- Liderul Uniunii Democrate Maghiare din Romania (UDMR), Kelemen Hunor, a declarat vineri, in deschiderea celui de-al XV-lea Congres al formatiunii, ca tara are nevoie de o guvernare stabila si ca trebuie facute eforturi considerabile pentru a repune pe picioare coalitia formata in 2020. "Sezonul politic…

- Soluția cea mai buna la actuala criza politica este refacerea coaliției, care nu va fi posibila însa pâna nu se termina congresele PNL și USR-PLUS, a declarat miercuri la RFI președintele UDMR, Kelemen Hunor. "Pâna atunci, ar trebui sa ne oprim prin declarații cu toții, ar trebui…

- Liderul liberal Ludovic Orban si-a exprimat convingerea ca “un personaj foarte important din Romania” s-a gandit “sa decreteze” ca el sa nu mai fie presedintele PNL. “Sunt convins ca un personaj foarte important din Romania a stat el si s-a gandit si a zis ca poate trebuie sa decreteze ca Orban sa nu…

- Vasile Dâncu susține ca PSD nu va vota un guvern liberal minoritar în cazul retragerii USR din Coaliția de guvernare. ”Cîțu forțeaza nota vrând sa arate ca este omul providențial pentru România. Nu știu daca nu are și garanția președintelui Iohannis”, spune…

- Deputatul PNL Florin Roman, vicepreședinte al Camerei Deputaților, afirma ca liberalii au doar varianta unui guvern minoritar daca USR PLUS se retrage de la guvernare. Precizarea vine dupa ce Dan Barna a cerut plecarea premierului Florin Cițu, ca urmare a anunțului referitor la demiterea ministrului…

- Revocarea lui Alexandru Nazare din functia de ministru al Finantelor Publice a fost facuta impotriva vointei sale si fara ca PNL sa fie consultat, susține președintele partidului, Ludovic Orban. Liderul liberal a facut declarațiile in Prahova, unde Nazare este parlamentar, cerandu-le celor prezenti…