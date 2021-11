Calcule pentru o echipă PNL-PSD la Primăria Târgu Jiu Edilul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, iși face deja planuri legat de noua alianța PNL – PSD care va prelua guvernarea. Edilul a precizat ca ar fi preferat o continuare a colaborarii cu USR, avand in vedere ca actuala alianța este contra naturii. Cu toate acestea, daca se va ajunge la o coabitare și la nivel local, Marcel Romanescu a declarat ca are cațiva social-democrați din Consiliul Local Targu Jiu pe care ar putea conta, chiar și pentru fotoliul de viceprimar. Potrivit lui Marcel Romanescu, sunt trei aleși locali de la PSD care ar putea sa ocupe fara probleme un post de viceprimar. Este… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

