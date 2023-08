Stiri pe aceeasi tema

- Polonia a decis sa mute formatiuni militare din vestul tarii in est, din cauza potentialei amenintari pe care o reprezinta prezenta grupului Wagner in Belarus, a anuntat vineri agentia de stiri de stat PAP, citandu-l pe secretarul Comitetului de Securitate al tarii, relateaza Reuters.

- Comandantul Forțelor Intrunite ale armatei din Ucraina, Serhi Naev, susține ca militarii consolideaza granița de stat astfel incat aceasta sa fie de nepatruns pentru invadatorii ruși, potrivit RADOR."Știm ca mercenarii grupului Wagner au sosit recent pe teritoriul belarus. Dar noi reacționam deja…

- In timp ce mercenarii Wagner inaintau spre Moscova intr-o tentativa de revolta la sfarșitul lunii iunie, autoritațile din Siria și comandanții militari ruși de acolo au luat o serie de masuri rapide impotriva agenților locali ai Wagner pentru a preveni raspandirea revoltei.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat marti, la Haga, ca este prea devreme pentru a specula cu privire la efectele mutarii trupelor Wagner in Belarus, dar a subliniat ca alianta nord-atlantica este gata sa se apere impotriva oricarei amenintari, transmite Reuters, citat de Agerpres."Este…

- E posibil ca luptatorii Wagner sa nu fie in siguranța in Belarus și sa fie de fapt atrași intr-o capcana dupa revolta lor, au apreciat experții Institutului pentru Studii de Razboi (ISW).

- ”Pregatiri” sunt in curs in vederea transferarii echipamentului militar ”greu” apartinand gruparii paramilitare ruse Wagner catre armata rusa, a anuntat marti, 27 iunie, Ministerul rus al Apararii, in urma rebeliunii mercenarilor, care au facut Kremlinul sa tremure, relateaza News . ”Pregatiri sunt…

- Ucraina se afla intr-o poziție buna pe campul de lupta impotriva forțelor ruse, dar exilul liderului mercenarilor Wagner in țara vecina, Belarus, prezinta o noua potențiala amenințare pentru Kiev, a avertizat un fost șef al armatei britanice, potrivit Sky News.

- Dupa o rebeliune armata spectaculoasa, Prigojin urmeaza sa plece in Belarus, iar acuzatiile impotriva sa vor fi retrase, a declarat Kremlinul. Criza nu va fi lipsita de consecinte, prezic analistii.