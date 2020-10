Călătorii nu vor putea avea acces în stațiile de metrou Metrorex va interzice accesul calatorilor in stațiile de metrou in cazul in care numarul de infectari cu coronavirus va crește și se va declara situație de urgența, anunța compania de transport public intr-un comunicat. „S-a actualizat modul de acționare in ceea ce privește aplicarea procedurilor de comunicare in situații de urgența pe fluxul informațional METROREX – Poliția Metrou, respectiv firme de paza – METROREX și firme de paza – Poliția Metrou”, se mai arata in comunicat. Reprezentanții Metrorex s-au intalnit sambata pentru a lua masuri pentru a stabili un plan in vederea stoparii infectarii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

