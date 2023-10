Stiri pe aceeasi tema

- Comisia a lansat, in ziua de 4 octombrie, runda de inscrieri de toamna din cadrul inițiativei DiscoverEU, in urma careia 36 000 de tineri vor primi un permis gratuit de calatorie pentru a explora Europa. Inscrierile au inceput in 4 octombrie, la ora 12:00 CEST și se vor incheia miercuri, 18 octombrie,…

- Transport GRATUIT cu trenul pentru elevi. Cum se vor putea obține legitimațiile de calatorie Elevii vor putea circula gratuit cu trenul anul școlar 2023-2024, potrivit unui proiect pus in consultare publica de catre Ministerul Educației. Calatoriile pentru care elevii nu vor trebui sa plateasca bilet…

- Ia o harta a Europei, localizeaza Parisul și traseaza o linie indreptata spre est. Cat de departe poți ajunge intr-o zi și o noapte intreaga? Cu o combinație potrivita de trenuri și cu multa rabdare, este posibil sa traversezi Franța și Germania, apoi Austria, Ungaria și