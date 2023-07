Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe trenuri au avut intarzieri de pana la 370 de minute din cauza unor copaci care au cazut pe șine și au blocat traficul feroviar. Problemele au fost in noaptea de miercuri spre joi, in zonele Gheorgheni – Izvorul Muresului, potrivit CFR. Astfel, au fost inregistrate urmatoarele intarzieri: IRN…

- CFR anunța probleme tehnice pe in zonele Gheorgheni – Izvorul Mureșului, produse in noaptea de joi spre vineri din cauza fenomenelor meteo extreme. Circulația a fost intrerupta in zonele afectate, ceea ce rezulta intarzieri ale trenurilor. In urma furtunilor din noaptea trecuta, au fost semnalate mai…

- CFR Calatori informeaza ca, in noaptea de miercuri spre joi, condițiile meteorologice nefavorabile din zonele Gheorgheni – Izvorul Mureșului au afectat infrastructura feroviara și au determinat oprirea temporara a circulației. Trenurile CFR Calatori au avut intarzieri de la 30 la peste 360 de minute.Potrivit…

- DECIZIE… Cei patru barbați din Puiești, tatal și trei fii, arestați dupa ce au fost acuzați de lipsire de libertate și vatamare corporala, vor mai sta inca o luna in spatele gratiilor. Decizia, definitiva, aparține magistraților Tribunalului Vaslui care au respins contestațiile formulate de cei patru…

- Vremea se schimba radical in Maramures. Alerta meteo COD PORTOCALIU de ploi torentiale, grindina si descarcari electrice. Vezi zonele vizate Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Valabil…

- CONDOLEANTE… Au fost lacrimi si durere, luni, pe strazile din Negresti, unde sute de persoane din toate colturile judetului, dar si din tara au condus-o pe ultimul drum pe Anda Bichinet, sotia fostului presedinte al Consiliului Judetean, Corneliu Bichinet. Acesta i-a avut alaturi pe membrii familiei,…

- Vremea rea a facut prapad in județele din nord-vestul Romaniei. A fost rupere de nori in Baia Mare, iar intr-o comuna din Salaj a cazut atat de multa gheața, incat pe strazi s-au format adevarate troiene.

- Codul galben de ploi si grindina in Romania a facut prapad in mai multe zone. Vremea rea a creat pagube insemnate in județele din nord-vestul țarii. A fost rupere de nori in Baia Mare, iar intr-o comuna din Salaj a cazut atat de multa gheața, incat pe strazi s-au format adevarate troiene. Rupere de…