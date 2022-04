Călare pe motoare! Bistrițeanul Sorin Pop, pe podium după circuitul din Grecia Motociclistul bistrițean, Sorin Pop, a urcat pe podium dupa ce a parcurs de doua ori circuitul din Serres, Grecia, intr-o competiție internaționala la clasa F110 1000. Motociclistul a revenit pe circuit dupa o pauza de șase luni in care a stat departe de caii putere și adrenalina. In weekend-ul care a trecut, Sorin a bifat un loc 2 și un loc 1 la Serres, Grecia, alaturi de motorul Kawasaki pe care il conduce. Acesta a primit și sprijin din partea prietenilor sai pentru a putea performa la competiție. „Am simțit pauza de șase luni de cand nu m-am urcat pe motocicleta, dar incet am inceput sa dau… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

