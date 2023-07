Câine salvat miraculos de doi tineri dintr-o cisternă cu motorină îngropată sub pământ Doi galațeni au reușit sa salveze un caine fara stapan, cazut intr-o cisterna ingropata in pamant și in care se aflau combustibil si ulei, operațiunea fiind extrem de dificila din cauza gazelor toxice emanate de amestecul de ulei si combustibil. Ciprian, un fost voluntar al Asociației de protecție a animalelor „Help Labuș” din Galați și un prieten al sau au reușit sa salveze viața unui caine fara stapan care cazuse intr-o cisterna ingropata sub pamant și in care se aflau combustibil si ulei. Era o misiune aproape imposibila, pentru ca in interiorul cisternei erau gaze toxice, dar cei doi tineri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Un caine fara stapan, cazut intr-o cisterna ingropata in pamant intr-o fosta statie ITP din Galati, in care se aflau combustibil si ulei, a fost salvat in ultima clipa de doi tineri, care au reusit, cu ajutorul unei improvizatii, sa il scoata la suprafata si sa il preda Asociatiei "Help Labus".

