- Un caine a acaparat atentia in partea finala a unui meci din Liga BBVA Expansion MX din Mexic, animalul impiedicandu-i pe fotbalisti sa termine ultimele minute aditionale ale partidei si starnind o mulțime de rasete in randul fanilor, scrie infobae.com, potrivit news.ro.Intamplarea a avut loc pe Estadio…

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a declarat, sambata seara, ca sanctiunea UEFA, de disputare de catre prima reprezentativa a unui meci pe teren propriu cu portile inchise ca urmare a incidentelor provocate de suporteri la partida cu Kosovo, este dura dar totodata corecta.…

- Jandarmeria Capitalei a reamintit, marti seara, in contextul incidentelor de la meciul de fotbal Romania - Kosovo, ca raspunderea pentru efectuarea unui control riguros al persoanelor si al bagajelor acestora, in scopul impiedicarii introducerii in stadion a unor obiecte, materiale

- Meciul de fotbal Romania - Kosovo a fost intrerupt marți seara in minutul 18 al partidei, dupa ce la una din peluze a fost afișat un banner cu mesajul „Kosovo e Serbia”, iar din tribune au fost aruncate torțe in teren.

- Nahuel Guzman a furnizat cele mai bizare momente din Cupa Ligilor, competiție la care participa și Lionel Messi. Meciul dintre Tigres și Vancouver Whitecaps a ajuns la loviturile de departajare, iar portarul formației din Mexic a facut mai multe trucuri magice pentru a-și distrage adversarii.

- Protestatarii au intrerupt pentru scurt timp jocul in cea de-a treia zi a turneului de la Wimbledon, miercuri, dupa ce au intrat pe teren și au aruncat confetti de culoare portocalie și piese de puzzle, in timpul unui meci de simplu masculin.