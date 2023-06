Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul directorilor executivi al Bancii Mondiale a aprobat joi, 1 iunie, acordarea Republicii Moldova unei finanțari pentru Proiectul „Investiții pentru Guvernanța, Creștere și Reziliența in Agricultura” (AGGRI), in valoare de 55 de milioane de dolari SUA. Proiectul va sprijini R. Moldova sa imbunatațeasca…

- Restricțiile pentru zborurile din spațiul aerian al Moldovei, precum si cel al Ucrainei, Rusiei și Belarusului vor ramane in vigoare cel putin pana in anul 2029. Informația se regaseste in raportul Organizației Europene pentru Siguranța Navigației Aeriene.

- Expozitia „Arhitectura Independentei in Europa Centrala" poate fi vizitata pana pe 7 mai 2023, la Palatul Culturii din Iasi. Aceasta documenteaza perioada de dupa 1918, prezentata din perspectiva intregului spectru de schimbari care a influentat spatiul, urbanismul si arhitectura noilor tari aparute…

- Vremea rea ne mai da batai de cap cel putin inca o zi. Meteorologii au extins si prelungit codul portocaliu de ninsori, cu depunerea unui strat de zapada, intensificari ale vantului si polei. Este valabil pana diseara, la ora 22:00 in judetele: Botosani, Suceava, Neamt, Iasi si in zona de munte a judetelor…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua avertizari de coduri portocaliu si galben de vreme severa in cateva judete din tara. In intervalul 5 aprilie, ora 10.00 – 8 aprilie, ora 10.00, vremea va fi deosebit de rece, iar temperaturile vor fi cu 8…12 grade sub mediile multianuale.In jumatatea…

- Astazi, la Chișinau, a avut loc semnarea unui Memorandum de colaborare intre Universitatea Tehnica a Moldovei (UTM) și Universitatea Agricola din China. Documentul prevede o cooperare bilaterala in domeniul educației și cercetarii. Potrivit ministrului moldovean al Educației și Cercetarii Anatolie Topala…

- Dorin Recean: „Guvernul va avea parghiile necesare pentru asigurarea pacii, securitații și bunastarii cetațenilor” Parlamentul a aprobat prelungirea starii de urgența in Republica Moldova pentru o perioada de 60 de zile, incepand cu 5 aprilie. In plenul Legislativului, prim-ministrul Dorin Recean…