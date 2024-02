Stiri pe aceeasi tema

- Nils Elderlin, doctorand in drept european, membru al Fundației Copernic (think tank de stanga) apreciaza ca viitoarea aderare a unor noi țari la Uniunea Europeana, precum Ucraina și Moldova, este prea puțin dezbatuta, in timp ce Europa este din ce in ce mai greu de guvernat Deși viitoarea apartenența…

- Ucraina și Moldova convin asupra controlului comun la șapte puncte de control. Denys Shmyhal și Dorin Recean, prim-miniștrii Ucrainei și Moldovei, au semnat o serie de protocoale de stabilire a controlului comun al frontierelor la punctele de control dintre cele doua țari in cadrul unei videoconferințe,…

- Portalul de stiri Politico de la Bruxelles il citeaza pe Michel Hofman, seful apararii fortelor armate belgiene, care a afirmat ca trupele ruse ar putea sa porneasca, dupa Ucraina, un razboi impotriva Moldovei si a tarilor baltice. In opinia lui Hofman "Rusia a demonstrat ca detine vointa sa-si atace…

- Premierul ungar Viktor Orban si-a reiterat joi opozitia fata de inceperea negocierilor de aderare cu Ucraina, diminuand sperantele ca ar putea fi convins sa se razgandeasca de liderii UE, care si-au exprimat inca o data in numar mare sprijinul fata de statul aflat in razboi cu Rusia, relateaza dpa,…

- Armenia saluta discuțiile de aderare a Moldovei și Ucrainei la UE, Erevanul are, de asemenea, "aspirații europene". Aceasta a declarat ministrul de externe Ararat Mirzoian la reuniunea ministeriala a Parteneriatului Estic de la Bruxelles. "Guvernul nostru saluta decizia Comisiei Europene de a propune…

- Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, s-a exprimat „categoric” impotriva unei „procedurii accelerate” ca Ucraina și Moldova sa adere la Uniunea Europeana, transmite, marți, serviciul de presa al Parlamentului austriac.

- Pe langa simbolism și solidaritate cu Ucraina, ce mai demonstreaza vizita președintei Maia Sandu la Kiev, la 10 ani de la Euromaidan? Ce a vrut sa spuna, in Ucraina, șeful Consiliului European, Charles Michel, prin „dificultați politice”? Și ce inseamna „dreptul de veto al lui Putin” in R. Moldova?…

- Presedinta Maia Sandu a fost intrebata cum va putea adera Republica Moldova la Uniunea Europeana in conditiile in care diferendul transnistrean nu a fost solutionat, relateaza NewsMaker.„Ar fi gresit sa spunem ca, atata timp cat conflictul nu este rezolvat, nu putem face parte din UE. Pentru ca, in…